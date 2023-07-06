سیاسة

أحمد برواري: الاتحاد الأوروبي يعتزم الاستثمار في إقليم كوردستان والعراق

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- قال السفير العراقي لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد برواري، اليوم الخميس 6 تموز 2023، ان الإتحاد الأوروبي يعتزم التعاون الاقتصادي، والاستثمار في إقليم كوردستان، وعموم العراق.

وقال أحمد برواري، لكوردستان24، انه خلال اجتماع مع دول الاتحاد الأوروبي، تمت مناقشة التطور الذي يشهده العراق وإقليم كوردستان، كما تم بحث العلاقات بين أربيل وبغداد.

وأكد برواري، أنه تم خلال الاجتماع أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن رغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية مع إقليم كوردستان والعراق، والاستثمار فيها، والتنسيق وتقديم الدعم لها.

وأوضح السفير العراقي لدى الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر حاليا ان الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، مستقرة، وان العلاقات بين أربيل وبغداد الآن في مستوى جيد، لذا فهي مستعدة لأي تعاون.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يعتزم الاستثمار في العراق وإقليم كوردستان.

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