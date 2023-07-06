وزارة الهجرة تُعلن عودة 252 نازحاً في الأنبار لمناطق سكناهم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو يوم الخميس 6 تموز 2023، عودة 252 نازحاً من عشوائيات الأنبار إلى مناطق سكناهم الأصلية في المحافظة.

وذكرت جابرو في بيان، أنه "تمت أخيراً إعادة (252) نازحاً من عشوائيات عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار إلى مناطق سكناهم الأصلية (في الرمادي، العامرية، الفلوجة، الصقلاوية، الحصي، الكرمة، القائم)، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح".

وأضافت، أن "عودة النازحين إلى مناطقهم جاءت بشكل طوعي، بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة الأنبار والقوات الأمنية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)، وتم توزيع مبالغ مالية لهم؛ لمساعدتهم في توفير مستلزمات العيش الكريم في مناطق العودة".