الإعلام الأمني يُعلن الإطاحة بإرهابيين اثنين في بغداد وكركوك

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس 6 تموز 2023، الإطاحة بإرهابيين اثنين في بغداد وكركوك.

وذكر بيان للخلية، أنه "بعمليتين منفصلتين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الثامنة والسابعة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمينين محكمين في منطقة المصطفى وقرية ترجل".

وأضاف، أن "العملية سفرت، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في بغداد وكركوك"، مبيناً، أنه "جرى تسليمهما إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".