سیاسة

فؤاد حسين وعبد اللهيان يبحثان ملفات الغاز وشط العرب وترسيم الحدود

author_image سوار أحمد
العراق ايران فؤاد حسي عبد اللهيان

أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية الإتحادي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان يوم الخميس 6 تموز 2023، ملفات مستحقات الغاز وشط العرب وترسيم الحدود.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "حسين ‏التقى عبد اللهيان، اليوم على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 تموز 2023، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية".

وقال حسين، بحسب البيان، إن "استقرار العلاقات في المنطقة يصب في مصلحة البلدين وكذلك المنطقة"، مشيراً إلى "الالتزام الأمني الذي تم توقيعه مؤخراً بين الجانبين ودخوله حيز التنفيذ".

وبينت الوزارة، أن "الجانبين تطرقا إلى مسألة مستحقات الغاز الإيراني واستمرار توفيره؛ لتجنب حدوث عجز في تجهيز الطاقة الكهربائية، لاسيما في فصل الصيف وسيتم العمل على تجاوز العقبات التي تحول دون ذلك، كما تم التطرق إلى مسألة شط العرب وترسيم الحدود والعمل مستمر من قبل الفرق الفنية بين الجانبين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، وأن الملفات المتعددة بين الجانبين تسير بوضع جيد، مُقدماً شكره لدور العراق وحكومته ووزير الخارجية فؤاد حسين في تطبيع العلاقات بين الجُمْهُورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

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