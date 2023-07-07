ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك خلال أقل من يوم في تهديد واضح لتويتر

أربيل (كوردستان24)- اجتذب تطبيق ثريدز الذي أطلقته مجموعة ميتا الأمريكية أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق تويتر المملوك لإيلون ماسك.

واستغل ثريدز تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي إنستاغرام ومظهره المشابه لمنافسه تويتر. وتصدر ثريدز، الذي أطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الخميس. ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وماسك الانتقادات لأشهر.

وأطلقت الخدمة الأربعاء عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش في 100 بلد، وهي تعمل من دون إعلانات، وتشكل أكبر تحد لتويتر التي تتخبط في سلسلة من المشاكل.

وكتب مارك زوكربيرج رئيس ميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد: "لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز"، وحاز في دقائق معدودة آلاف علامات الإعجاب.

وقال زوكربيرج الخميس بعيد الساعة 15,00 ت غ: "واو. إنشاء 30 مليون حساب اعتبارا من هذا الصباح. يبدو أنه بداية لشيء مميز، لكن أمامنا الكثير من العمل لبناء هذا التطبيق".

وكان قبل ذلك رد عبر حسابه على مستخدمين عدة. وأرسل للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات رسالة عبر تويتر تظهر شخصية "سبايدرمان".

وباتت "ثريدز" تضم حسابات ناشطة لمشاهير مثل شاكيرا وجنيفر لوبيز وهيو جاكمان، إضافة إلى وسائل إعلام مثل واشنطن بوست ورويترز وذي إيكونوميست ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس ونتفليكس.

ويعد "ثريدز" أكبر تحد لتويتر وصاحبها إيلون ماسك، الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".