وزير الصحة يصل إلى طهران في زيارة رسمية

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الصحة الاتحادية صالح الحسناوي ،اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وصل اليوم، الى طهران في زيارة رسمية مع الوفد المرافق له"، لافتا الى أن "الزيارة تستمر إلى يوم الاثنين المقبل".

وأعلنت وزارة الصحة أجندة وأهداف زيارة وزيرها صالح الحسناوي، إلى طهران، فيما أكدت أنه سيوقع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ضمن جهود الحكومة العراقية في التواصل مع جميع دول العالم لتطوير الواقع الصحي في العراق، وضمن أولويات البرنامج الحكومي، تأتي زيارة وزير الصحة صالح الحسناوي، على رأس وفد متقدم من الوزارة، إلى العاصمة طهران، بعد دعوة رسمية من وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمتابعة آخر آفاق التعاون بين البلدين".

وأضاف البدر، أن "الزيارة ستتضمن أيضاً توقيع بروتوكولات تعاون سبق أن أعد لها سابقاً في بغداد وضمن سلسلة من الاتفاقات مع إيران، وأيضاً ستشمل التعرف على الصناعة الدوائية في إيران لتطوير تجربة توطين الصناعة الدوائية في العراق".

ولفت إلى أن "الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام، وسيجري خلالها الوزير زيارة إلى مؤسسات علمية وأكاديمية ومؤسسات صحية مختلفة".

ووصل وزير الصحة صالح الحسناوي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.