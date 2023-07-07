جوهر يكشف أسباب تراجع إنتاجية الأراضي في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس فرع كركوك لاتحاد فلاحي كوردستان، طلعت جوهر، أن نحو 75 % من المحاصيل الزراعية "تضرّرت بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، أن سبباً آخر كان وراء تراجع إنتاجية الأراضي، وهو "تخلّي المزارعين عن حقولهم جراء الوضع الأمني غير المستقر في المحافظة".

وقال جوهر: "كان الطقس بارداً هذا الموسم لحين نضوج المحاصيل، وتسبب ذلك بتلف وتضرر معظمها".

معتبراً أن الاضطرابات في كركوك "شكّلت سبباً إضافياً لعدم جودة المحاصيل، والتي أعاقت عمل الفلاحين وحالت دون وصولهم إلى أراضيهم بسهولة".

وقال: "حياة الفلاحين الكورد ليست محمية، والآن يهجرون أراضيهم بسبب الوضع الأمني ​​غير المستقر".

وأضاف: "أثارت جباية الضرائب وتحصيل الرسوم على الحواجز قلق الفلاحين، وتراجع معنوياتهم للعمل في حقولهم".

وأشار جوهر إلى أن الفلاحين في جميع أنحاء العالم "ينالون التقدير وتُسهّل أعمالهم في الأراضي الزراعية، لكن فقط في بلدنا توضع العراقيل أمامهم".

وأكّد رئيس فرع كركوك لاتحاد فلاحي كوردستان، أنه "بسبب الوضع في كركوك، لم يتمكّن المزارعون من إنشاء مشاريع ضخمة لتطوير الزراعة في المنطقة، لذلك لا بد من تسهيل أعمالهم".

وأضاف: "يجب على حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، العمل بشكلٍ مشترك لإعادة إعمار قرى كركوك وتوفير الاستقرار الأمني للفلاحين".

وختم حديثه بالقول: "لن يستفيد مزارعو كركوك من حالة عدم الاستقرار الحالية، لذلك من الضروري تأمين وضعٍ أمني مناسب لهم".