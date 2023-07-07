سیاسة

رسمياً.. الإعلان عن التوأمة بين أربيل وناشفيل الأميركية

"يعيش 25 ألف كوردي في مدينة ناشفيل الأميركية التي تعيش قصة تعايش كتلك الموجودة في إقليم كوردستان"
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من معالم مدينتي (أربيل وناشفيل)
من معالم مدينتي (أربيل وناشفيل)
کوردستان أربيل ناشفيل جون كوبر بيان سامي عبد الرحمن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت ممثلية حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة، أن أربيل وناشفيل، أعلنتا بشكلٍ رسمي عن التوأمة بينهما.

وقالت ممثلة حكومة الإقليم، بيان سامي عبد الرحمن،لـ كوردستان 24: إن مجلس مدينة ناشفيل "وافق بالإجماع على أن تصبح أربيل مدينةً توأمة لـ ناشفيل".

يأتي ذلك، بعد زيارةٍ رسمية لوفدٍ من بلدية ناشفيل إلى أربيل أواخر مايو أيار الماضي، عقد خلالها الضيوف سلسلة لقاءات وأجروا زياراتٍ لأماكن مختلفة في عاصمة إقليم كوردستان.

من جانبه، قال رئيس بلدية ناشفيل، جون كوبر: "نرغب ببناء علاقةٍ قوية مع أربيل، كما نتطلّع إلى مزيدٍ من التنسيق معها في مجالات التراث والثقافة والتجارة".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: "يعيش 25 ألف كوردي في مدينة ناشفيل التي تعيش قصة تعايش كتلك الموجودة في إقليم كوردستان، والكورد شركاءٌ جيدون لنا".

 

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