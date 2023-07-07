اقتصاد

عبد الهادي: هناك 135 بناية غير مكتملة في أربيل

"ارتكبت بعض المباني مخالفات قانونية أثناء التشييد، لذلك تم إيقاف أعمال البناء، وستقوم اللجان بإزالة التجاوزات"
author_image Kurdistan24 اربیل
كارزان عبد الهادي
كارزان عبد الهادي
کوردستان كارزان عبد الهادي وزارة البلديات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة بإقليم كوردستان، عن تشكيل لجنتين، عليا وفرعية، لتقييم أوضاع الأبنية غير المكتملة في أربيل والبتُّ بأمرها.

وقال نائب رئيس بلدية أربيل، كارزان عبد الهادي، إن هناك 135 مبنى غير مكتمل في أربيل، مؤكّداً أن وزير البلديات أصدر بداية مايو أيار الفائت، قراراً لتنظيم مظهر المدينة.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن وزارة البلديات أوعزت اللجنتين العليا والفرعية بالوقوف عند أسباب عدم اكتمال تلك الأبنية واتخاذ القرار المناسب.

لافتاً إلى أن أسباب عدم اكتمالها مختلفة، فبعضها متوقف بداعي مشاكل مالية، وبعضها الآخر بسبب تجاوزات ومخالفات قانونية.

وأشار عبد الهادي إلى أن اللجنتين اللتين شكلهما وزير البلديات والسياحة ستقومان بإعداد نموذج خاص بكل مبنى، لإجراء التقييم الخاص لكل بنايةٍ على حدى.

وأضاف: "ارتكبت بعض المباني مخالفات قانونية أثناء التشييد، لذلك تم إيقاف أعمال البناء، وستقوم اللجان بإزالة التجاوزات أو تمنح صاحبها مهلةً لإنهاء عمليات البناء".

وأكّد عبد الهادي أن أي مبنى لم تحل مشكلته من جانب اللجنة الفرعية، سيحال إلى اللجنة العليا التي ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل برئاسة وزير البلديات والسياحة للبتِّ بالقرار.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف