عبد القادر: هناك نواقص بمِلف تعويض ضحايا الهجوم الكيماوي في حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس جمعية ضحايا حلبجة، لقمان عبد القادر، الشكر لرئيس حكومة كوردستان على مطالباته بتعويض ضحايا الهجوم الكيماوي في حلبجة.

وقال عبد القادر في حديثٍ لـ كوردستان 24: "طلبنا من رئيس الوزراء مسرور بارزاني بتقديم حلولٍ ليس فقط لضحايا القصف الكيماوي في حلبجة، بل لجميع ضحايا المواد الكيماوية في كوردستان".

وأضاف: "نحن في وضعٍ صعبٍ للغاية، والمبلغ المخصص للتعويضات ليس على مستوى معاملة الضحايا، ولم يُخصص بشكلٍ صحيح".

وتابع: "طالبنا رئيس الوزراء بدفع بدل لضحايا الأسلحة الكيماوية في حلبجة والذي صوّت عليه برلمان إقليم كوردستان".

وزاد: "سيحتاج جرحى القصف الكيماوي إلى الرعاية الصحية والمخصصات المالية ما داموا على قيد الحياة".

ولفت عبد القادر إلى أن مطلبهم الرئيسي "هو المنحة المالية، ثم الأرض وقضايا أخرى، مثل أوضاع الأشخاص الذين بقوا وحيدين بعد وفاة جميع أفراد العائلة، كذلك ملف مقابر ضحايا حلبجة الذي توفوا في إيران بعد الهجوم الكيماوي".

وقال: "طلبنا من رئيس الحكومة إجراء تحقيق بخصوص المستشفى المخصص لتقديم العلاج لضحايا الهجوم الكيماوي في حلبجة".

وأضاف: "رغم بناء المستشفى ورفدها بالموظفين، إلا أنها لم تعمل حتى الآن ولم تستقبل أي جرحى من ضحايا الهجوم، وبينما يتلقى هؤلاء العلاج في الخارج، إلا أن المستشفى تستقبل بعضهم مقابل المال".

مجدداً التأكيد على أن أياً من جرحى القصف الكيماوي "لم يتلقى العلاج في المستشفى منذ افتتاحها، وبدلاً من ذلك، يستفاد أشخاص آخرون من خدمات المستشفى وأجروا عمليات تجميلية".

في غضون ذلك، دعا رئيس جمعية ضحايا حلبجة، رئيس الوزراء إلى توفير ميزانية خاصة من أجل معالجة جرحى الهجوم الكيماوي، ومتابعة القضية على مستوى رئاسة الوزراء.

وقال: "نتوقّع من التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان مزيداً من الاهتمام بقضية ضحايا القصف الكيماوي، في إطار عملية الإصلاح المتعلقة بالصحة".