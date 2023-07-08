سیاسة

يلين: التعاون بين بكين وواشنطن "ضروري" لتمويل مكافحة التغيُّر المُناخي

لكن مؤشرات التهدئة بدأت تظهر، إذ أعلن مسؤول أمريكي الجمعة أن المبعوث الأمريكي جون كيري سيزور الصين قريباً لمناقشة التعاون بشأن التغيّر المناخي.
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وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين
العالم وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين تعاون بكين - واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين السبت، في اليوم الثاني من زيارتها بكين، أنّ التعاون بين الصين والولايات المتحدة "ضروري" لتمويل مكافحة التغيّر المناخي.

وخلال مشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء، قالت يلين "أعتقد أنّ مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغيّر المناخي هو أمر ضروري".

وأضافت "بصفتنا أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجدّدة، فإنّنا نتحمّل في الوقت نفسه المسؤوليّة المشتركة والقدرة على قيادة الطريق"، مشدّدةً على مجال رئيسي للتعاون بالنسبة إلى واشنطن على الرغم من العلاقات الثنائيّة المتوتّرة مع بكين.

تأتي زيارة يلين بعد أسابيع قليلة على زيارة أجراها وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن وتُجسّد رغبة إدارة جو بايدن في إعادة الاتّصال مع بكين بعد عزلة شبه كاملة عاشتها الصين خلال ثلاث سنوات بسبب كوفيد.

وقالت يلين السبت إنّ "التغيّر المناخي هو الرقم واحد في لائحة التحدّيات العالميّة، ويجب على الولايات المتحدة والصين العمل معاً لمواجهة هذا التهديد الوجودي".

وأشارت إلى أنّ "تمويل مكافحة التغيّر المناخي يجب أن يتم التركيز عليه بشكل فعّال"، داعيةً الصين إلى دعم مؤسّسات متعدّدة الأطراف مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

وعلّقت الصين محادثات المناخ الصيف الماضي احتجاجاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان.

لكن مؤشرات التهدئة بدأت تظهر، إذ أعلن مسؤول أمريكي الجمعة أن المبعوث الأمريكي جون كيري سيزور الصين قريباً لمناقشة التعاون بشأن التغيّر المناخي.

 

المصدر: AFP

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