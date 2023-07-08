إيران تعدم شخصين علناً على خلفية الهجوم على مرقد في شيراز

أربيل (كوردستان 24)- أعدمت إيران علناً السبت رجلين متورّطين في هجوم في تشرين الأول أكتوبر على مرقد ديني في مدينة شيراز في جنوب البلاد أودى بحياة 13 شخصاً، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الإرهابي على الزوار في مرقد أحمد بن موسى عليهما السلام" شاهجراغ في مدينة شيراز العام الماضي.

وأعدم الرجلان فجراً في أحد شوارع شيراز.

وفي 26 تشرين الأول أكتوبر، قتل 15 شخصاً على الأقل في الاعتداء على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز والذي يعد من أبرز المزارات الدينية في جنوب الجمهورية الإسلامية.

وأضافت الوكالة أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً فجر اليوم السبت بحق محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي، وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي بعد ادانتهما بالمساعدة على الافساد في الأرض والبغي والعمل ضد الأمن القومي للبلاد".

وبحسب الوكالة أيضاً، كانت المحكمة العليا في البلاد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن المتّهمَين.

المصدر: AFP