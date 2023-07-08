سیاسة

انهيار الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن سياسة الهجرة

وإثر انهيار الحكومة المكونة من 4 أحزاب، أعلن رئيس الوزراء الهولندي استقالته من منصبه.
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رئيس الوزراء الهولندي المستقيل مارك روته / الأناضول
رئيس الوزراء الهولندي المستقيل مارك روته / الأناضول
العالم هولندا انهيار الحكومة استقالة رئيس الوزراء سياسة الهجرة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، إن الحكومة الائتلافية انهارت بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد.

وذكرت صحيفة "إن إل تايمز" المحلية نقلاً عن مصدر "قريب من المحادثات" (لم تسمه)، أنه بعد أيام من المناقشات بين الأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء بقيادة روته، لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق وانهار الائتلاف الحاكم.

ويعني الانهيار نهاية الولاية الرابعة لحكومة روته التي تم تنصيبها في 10 يناير كانون الثاني 2022.

وإثر انهيار الحكومة المكونة من 4 أحزاب، أعلن رئيس الوزراء الهولندي استقالته من منصبه.

ويقود روته حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وفاز في كل الانتخابات خلال أكثر من عقد.

 

المصدر: الأناضول

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