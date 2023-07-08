عظام أقوى وبشرة مشرقة.. خمسة فوائد صحية مذهلة لهذه الأوراق الخضراء

أربيل (كوردستان24)- تعد السبانخ واحدة من أكثر الخضروات الورقية المليئة بالعناصر الغذائية والتي تتميز باستخدامات متعددة في المطبخ، أي أنه يمكن تناولها في صور متعددة إما مطبوخة أو خضراء أو عصير، بالإضافة إلى الفوائد الصحية المثبتة علميا.

فعند تناولها يحصل الجسم على 16% من الهدف اليومي من فيتامين "C"، و 25% من حمض الفوليك، و 26% من فيتامين "A" اليومي ، و 200% من فيتامين "K" المستهدف؛ بالإضافة إلى البوتاسيوم، وذلك بحسب العديد من المواقع المعنية بالشؤون الصحية كموقع "إيتنغ ويل" Eating Well.

وقد حدد الموقع خمسة فوائد مذهلة لتنازل السبانخ وهي:

حماية العينين ورؤية قوية

السبانخ مليئة بمركبين نباتيين وهما لوتين وزياكسانثين، وعندما تتناول السبانخ، تتراكم هذه المركبات في شبكية عينك، وتتصرف مثل النظارات الشمسية قليلاً، فتقوم بتصفية الضوء الأزرق، كما أنها تساعد في التخلص من الجذور الحرة الضارة في شبكية العين بشكل عام.

ويمكن أن يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر AMD، وهو السبب الرئيسي للعمى، وتشير الأبحاث الأولية إلى أن تراكم اللوتين في شبكية العين قد يحسن حدة رؤيتك إذا كنت تعاني من AMD.

بشرة أكثر إشراقاً

توفر أوراق السبانخ الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة لبشرتك، وقد تساعدك أيضًا في إضفاء توهجا صحيًا على البشرة. ووجدت دراسة أجريت في أستراليا أن النساء اللواتي تناولن المزيد من الفواكه والخضروات (وعلى وجه التحديد السبانخ والبروكلي والذرة والعدس والفاصوليا والمانجو والفواكه المجففة والتفاح والكمثرى) كان جلدهن أكثر إشراقا مقارنة بنظرائهن الذين لم يتناولوا تلك الخضروات والفواكه.

عظام أقوى

السبانخ مليئة بفيتامين "K"، وهو فيتامين يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام، وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى ذلك فيتامين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بهشاشة العظام.

ولكن هناك أيضًا أبحاث تفيد بأن تناول السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى بانتظام قد يكون مفيدًا لكتلة العظام لديك.

تحسين ضغط الدم

توجد نترات طبيعية في السبانخ قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، وفي إحدى الدراسات الخاصة، قام البالغون الأصحاء الذين تم إعطاؤهم إما مشروب السبانخ أو عصير الشمندر أو مشروب الجرجير، بخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ في غضون ساعات قليلة من شرب ذلك العصير الأخضر.

تساعد على التعافي من إجهاد الرياضة

قد تحسن مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ من تعافيك من الإجهاد الناتج عن ممارسة الرياضة.

ففي دراسة صغيرة للعدّائين، كان أولئك الذين تناولوا السبانخ لمدة 14 يومًا قبل نصف الماراثون لديهم علامات أقل من الإجهاد التأكسدي وتلف العضلات بعد السباق، مقارنةً بالعدّائين الذين تناولوا دواءً لمدة أسبوعين قبل يوم السباق.