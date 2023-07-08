سیاسة

الإدارة الذاتية تسلم عناصر من عوائل داعش إلى وفد كندي

وتوجد 36 امرأة و15 طفلاً كندياً في المخيمات من أُسر داعش
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مخيم الهول / أرشيف
مخيم الهول / أرشيف
سوریا الإدارة الذاتية داعش كندا شمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- سلّمت الإدارة الذاتية في روجافا، امرأتين وثلاثة أطفال من عائلات عناصر داعش لوفد كندي، كانوا ضمن مخيمي روج والهول اللذين يضمان عوائل من التنظيم بشرق محافظة الحسكة.

وبحسب وسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية، فإنّ لقاء جمع وفداً كندياً يضم مسؤولين كبار في الخارجية الكندية، مع هيئة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية يوم الخميس وأعلنته الأخيرة يوم الجمعة.

وتوجد 36 امرأة و15 طفلاً كندياً في المخيمات من أُسر داعش، إضافةً إلى 4 كنديين موقوفين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قاتلوا سابقاً في صفوف التنظيم وقُبض عليهم في سوريا.

وبحسب مسؤولي الإدارة الذاتية، عاد 1000 طفل و400 امرأة من عائلات داعش إلى أوطانهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويوجد في مخيمي روج والهول أشخاص ينتمون إلى أكثر من 55 جنسية، وما يقارب 60 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

ومنذ عام 2018 حتى شهر أبريل المنصرم استعادت نحو 30 دولة فقط 400 امرأة وألف طفل، وفق إحصاءات دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية.

 

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