تقديم مقترح قانون إلى برلمان سويسرا لتصنيف ما حدث للإيزيديين جريمة إبادة جماعية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الجينوسايد حسو هورمي لـ كوردستان24، إن مجموعة من الأصدقاء والنشطاء الإيزيديين في سويسرا عن طريق إطلاق حملة على الانترنيت، تمكنوا من جمع 80 ألف توقيع، ومن ثم أرسلوه إلى برلمان البلاد، وذلك لتصنيف ما حدث بحق الإيزيديين جريمة إبادة جماعية.

وأضاف: "على الرغم من أنه تم إرسال 80 ألف توقيع إلى البرلمان السويسري، لكن ينبغي الحصول على دعم ومساندة الكتل النيابية، لكي يتحول الاقتراح إلى مشروع قانون".

وأشار إلى "أنهم يبذلون كافة جهودهم للحصول على دعم الكتل النيابية في البرلمان السويسري لتحويل المقترح إلى مشروع قانون"، مبيناً إن "تم الاعتراف بالإبادة الجماعية فإنها ستكون رادعاً لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل".

وفي وقت سابق، صنّف البرلمان الألماني، المذبحة التي ارتُكبت بحق الإيزيديين في سنجار على يد تنظيم داعش "جريمة إبادة جماعية"، بعد خطوة مماثلة اتخذتها فرنسا وهولندا وبلجيكا.

واجتاح تنظيم داعش قضاء سنجار معقل الإيزيديين في الثالث من شهر آب أغسطس من عام 2014، حيث ارتكب أفظع الجرائم بحقهم فقتل الرجال وخطف آلاف النساء، فيما اضطر عشرات الآلاف من ‌أبناء المنطقة إلى النزوح عن ديارهم إلى مخيمات في إقليم كوردستان.

ورغم أن قوات البيشمركة تمكنت من طرد تنظيم داعش من سنجار في 2015، إلا أن آلاف النازحين الإيزيديين لا زالوا يخشون العودة إلى مناطقهم بسبب المخاوف الأمنية وانتشار مجاميع مسلحة غير شرعية في سنجار، إضافة الى الخراب وسوء الخدمات التي تعاني منها المنطقة.