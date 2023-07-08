المستشار الإعلامي للسوداني: ستحصل تغييرات كثيرة بمؤسسات الدولة

أربيل (كوردستان 24)- قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام ركابي، إن التغييرات الأمنية في بعض المحافظات "تأتي منسجمةً مع البرنامج الحكومي".

معتبراً في الوقت ذاته، إنها "بداية لعملية الإصلاح الأمني والإداري التي وعد بها رئيس الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة".

يأتي ذلك، تزامناً مع إصدار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أوامر بتغييراتٍ في بعض المواقع الأمنية.

وأوضح ركابي عبر تغريدةٍ في تويتر، أن الأيام القادمة ستحدث "الكثير من التغييرات في مؤسسات الدولة".

التغييرات الامنية الجارية في بغداد وبعض المحافظات هي بداية لعملية الاصلاح الامني والاداري التي وعد بها السيد #رئيس_الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة وتاتي منسجمة مع البرنامج الحكومي ، وقادم الايام ستحصل الكثير من التغييرات في مؤسسات الدولة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن العراقي. — هشام الركابي (@HushamHamad) July 8, 2023

وفي وقتٍ سابق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن التغييرات التي يجريها السوداني تهدف إلى "ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني، لرفع أداء المؤسسات الأمنية".

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي "لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة".