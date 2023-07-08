مبادرة مسرور بارزاني بتكريم طالبة متفوّقة تلقى ثناءً كبيراً في العراق

أربيل (كوردستان 24)- لاقت مبادرة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتكريم طالبةٍ متفوّقة، ثناءً كبيراً في بغداد ومحافظاتٍ أخرى وسط العراق وجنوبه.

وكان مسرور بارزاني قد كرّم الطالبة هنار طه نوري، بمنحها منزلاً ومبلغاً مالياً، لإحرازها المركز الأول على مستوى إقليم كوردستان في شهادة الـ 12 الإعدادي الفرع الأدبي.

وتفاعل آلاف العراقيين مع مقطع فيديو نشرته صفحة مؤسسة "كوردستان 24" على الفيسبوك، والذي يتحدث عن إرادة الطالبة في إكمال تعليمها، متخطيةً ظروفها المادية الصعبة.

كما يوثّق الفيديو لحظة تسليم وزير التربية والتعليم في حكومة كوردستان، آلان حمه سعيد، مفتاح المنزل الجديد لـ هنار.

وبلغت نسبة وصول الفيديو بعد يومين من نشره نحو مليون ونصف مليون، ووصل عدد المشاهدات لأكثر من مليون مشاهدة.

في حين تفاعل مع الفيديو أكثر من 60 ألف شخص، بينما شاركه نحو ألف آخرين، وعلّق عليه أكثر من 5500 شخص.

وبحسب بيانات صفحة كوردستان 24 عربية، فإن أغلب مشاهدات الفيديو بالنسبة للمحافظات العراقية، كانت من بغداد تلتها نينوى فـ الأنبار ثم البصرة وبابل وصلاح الدين.

وأشادت معظم التعليقات بإرادة الطالبة في تجاوز صعوبات الدراسة داخل المنزل القديم الآيل للسقوط، كما يظهره الفيديو المرفق هنا.

كما أثنى آلاف المعلّقين على المبادرات الإنسانية التي يخصّها رئيس حكومة كوردستان بالطلاب ذوي الإرادة ومنحهم الدعم المعنوي قبل المادي.