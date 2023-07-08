داخلية كوردستان توافق على إجراء انتخابات الإقليم ومجالس المحافظات في وقتٍ واحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان وافقت على اقتراح إجراء انتخابات برلمان كوردستان ومجالس المحافظات العراقية في وقتٍ واحد.

من جانبه، اعتبر رئيس دائرة الانتخابات في المقر الثالث للاتحاد الوطني، هوار محمد، أن انتخابات مجالس المحافظات لا تقلُّ أهمية عن الانتخابات البرلمانية.

وقال: "من الناحية المالية، من المهم جداً إجراء الانتخابات معاً".

يأتي ذلك، في وقتٍ دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، المواطنين لتحديث بياناتهم البارومترية اعتباراً من الـ 9 يوليو تموز الجاري، ولغاية الـ 7 أغسطس آب القادم.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان أعلنت في وقتٍ سابق، أنها مصرّة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

في وقتٍ لم تجرى انتخابات مجالس المحافظات منذ تسع سنوات.