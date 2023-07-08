محمد: يمكن إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم من خلال هيئةٍ قضائية

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول الدائرة القانونية في مكتب الانتخابات التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوار محمد، إن رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة يحاولان تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف: إنهما يعملان باستمرار مع بغداد من أجل إيجاد حلٍّ لمسألة إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وأوضح محمد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أنه بالإمكان إنشاء هيئةٍ قضائية في الإقليم لإجراء الانتخابات البرلمانية من خلالها.

لافتاً إلى أنه "يجب أن تكون الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان مستعدة لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم".

وأشار مسؤول الدائرة القانونية إلى "وجود فراغٍ قانوني في الإقليم ناتج عن غياب البرلمان، وهذا الأمر له تأثير سلبي جداً على موقف كوردستان على المستوى الدولي".

داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة "إيجاد طريقةٍ قانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية بأسرعٍ وقتٍ ممكن، لأن مصلحة شعب كوردستان أكبر من كل الأحزاب".

في غضون ذلك، أكّد محمد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "قدّم أكبر قدرٍ من التنازلات بهدف التوصل لاتفاقٍ لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن بسبب قرار المحكمة الاتحادية، سارت الأمور على هذا النحو".

وقال: "جميع الأحزاب السياسية الكوردستانية وأمام الميكروفونات تقول إنها مستعدة لإجراء الانتخابات، لكن في الواقع يتهرّبون".

وأضاف: "من أجل إخراج الإقليم من هذا الفراغ القانوني، لا مناص من إجراء الانتخابات، وفي حال وجود أي طرف يخشى خوضها، فالأفضل ألا يشارك".

وبخصوص انتخابات مجالس المحافظات العراقية، قال محمد: "نحن على استعداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات، ونرغب بجمع أكبر عدد من الأحزاب الكوردية المؤمنة بالقضايا الوطنية للإقليم ضمن ائتلاف واحد".

وأضاف: "من خلال هذا الائتلاف، سيكون بإمكاننا نيل أكبر عدد من المقاعد بما يليق بالموقف الكوردستاني".