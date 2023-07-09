سیاسة

قوات سوريا الديمقراطية تعلّق بخصوص مشاركة عناصرها في حرب أوكرانيا

author_image سوار أحمد
سوریا قوات سوريا الديمقراطية اوكرانيا

أربيل (كوردستان24)-  نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان يوم السبت، مشاركة عناصرها في الحرب بأوكرانيا، وذلك بعد تقرير لوكالة روسية اتهمت في القوات بإرسال مئات المقاتلين إلى أوكرانيا.

وجاء في البيان "نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا مختلقة ومدسوسة حول مشاركة مفترضة لمقاتلينا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، نؤكد أن تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الواقع وتنشرها جهات معروفة بمصادرها الرخيصة".

وقالت في البيان إن "تلك التحركات المزعومة لا تتماشى مع الأولويات الوطنية لقوات سوريا الديمقراطية في الكفاح ضمن الأراضي السورية لحماية المنطقة وسكانها، وقواتنا غير مهتمة بالقضايا الأخرى خارج سوريا".

ويذكر أن وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت تقريرا، الجمعة، نقلا عن مصادر قالت لها إن "الجيش الأميركي أرسل 650 مسلحا من قسد إلى أوكرانيا".

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