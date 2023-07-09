منحة أمريكية لتعزيز المساءلة حول جرائم الحرب في سوريا والعراق

أربيل (كوردستان24)- تقدم وزارة الخارجية الأمريكية منحة للمنظمات لدعم مشاريع تعزيز المسائلة الجنائية في "الفظائع" المرتكبة في سوريا والعراق.

وبحسب معلومات المنحة، فإن الغرض منها هو "تعزيز المسائلة في سوريا والعراق حول الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب".

ويستمر التسجيل على المنحة حتى 26 من تموز الحالي، وتتراوح قيمتها بين مليون ومليون و250 ألف دولار أمريكي، على أن تقدم جائزتان في هذا الإطار كحد أقصى.

ويفترض أن يمتلك المتقدمون خبرة وظيفية في مجالات التحقيق والملاحقة القضائية في الفظائع المتعلقة بـ"النزاع" في سوريا والعراق.

فرصة التقديم على المنحة متاحة أمام المنظمات غير الربحية الأمريكية، أو الأجنبية، والمنظمات الدولية العامة، ومؤسسات التعليم العالي العامة أو الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.

ويجب على المتقدمين إثبات الخبرة الإقليمية والسياقية والقدرة على التعاون مع شركاء محليين في الدولة المقترحة، ولا يشترط أن تجري أنشطة المشروع داخل أي من البلدين المذكورين، طالما أن الأدلة والشهود والضحايا والمحاكم المحتملة ذات الاختصاص بهذه الجرائم، موجودة خارج سوريا والعراق.

ولن تركز الجهة المانحة على الطلبات التي يجري تقديمها حول الفظائع إلا في سوريا والعراق.