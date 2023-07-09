سیاسة

موسكو تتهم تركيا وأوكرانيا بخرق اتفاقية لتبادل الأسرى

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)-أدانت روسيا عودة خمس قيادات عسكرية أوكرانية سابقة من تركيا إلى بلادهم.

واتهم الكرملين أنقرة وكييف بانتهاك بنود اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمت العام الماضي بوساطة تركية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه يعود من تركيا إلى الأرض الأوكرانية برفقة خمسة قادة من الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول، كانوا قد أجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل للأسرى العام الماضي، وهو ما اعتُبر إنجازا رمزيا كبيرا.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أسرت روسيا العسكريين الأوكرانيين الذين كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن أنقرة تعهدت سابقا، بموجب اتفاقية تبادل الأسرى، بالإبقاء على الأسرى في تركيا، حتى انتهاء النزاع.

وقال بيسكوف إن موسكو لم يتم إبلاغها بإعادة العسكريين الأوكرانيين إلى بلادهم.

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