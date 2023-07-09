اقتصاد

توزيع 80 جرارا صغيرا على المزارعين في حلبجة

author_image سوار أحمد
کوردستان حلبجة الزراعة جرار صغير

أربيل (كوردستان24)- قال مدير الزراعة في حلبجة ستار محمود، اليوم الأحد 9 تموز 2023، انه تم توزيع 80 جرارا صغيرا، على المزارعين في المزارعين.

وقال ستار محمود لكوردستان24، ان "الجرارات التي وزعت على المزارعين اليوم تم توفيرها من خلال منظمة ألمانية بالتنسيق مع محافظة حلبجة".

وأضاف محمود "ولأن عدد المزارعين كان كبيرا وعدد الجرارات قليل فقد قمنا بتوزيعها على المزارعين عن طريق القرعة".

وأوضح مدير زراعة حلبجة، ان القرى التي تملك حتى 100 دونم، حصلت على جرار واحد في حين القرى التي تملك 200 دونم على جرارين.

وأكد أنه "يحق لجميع المزارعين في القرية الواحدة استخدامها، ويُمنع بيع هذه الجرارات منعا باتا حتى يستفيد جميع المزارعين منها".

ورغم كل العراقيل، حققت التشكيلة الوزارية التاسعة، إنجازات مهمة في جميع القطاعات، وخصوصا القطاع الزراعي، من حيث تقديم تسهيلات كبيرة للفلاحين لتصدير محاصيلهم الزراعية ومنتجاتهم المحلية إلى الخارج، وتوفير كافة المستلزمات للمزارعين.

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