سیاسة

الحلبوسي يؤكّد "دعمه الكامل" للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية

author_image سوار أحمد
العراق السوداني الحلبوسي

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، للتغييرات التي تجريها الحكومة الإتحادية للقيادات الأمنية والإدارية، في البلاد.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، للحلبوسي في بغداد.

وشهد اللقاء البحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والعمل على أولوياته التي تلبي متطلبات وتطلعات المواطنين، على مختلف الصعد الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما جرى خلال اللقاء "التباحث في جملة من القضايا والملفات على المستوى الوطني، والتدارس في الجهود التي تبذلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي، وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استكمال الجوانب التشريعية والرقابية، بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ برامجها".

من جانبه، أكد الحلبوسي دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل، فضلاً عن دعمه خطوات الحكومة في مكافحة الفساد التي وضعتها على رأس أولويات البرنامج الحكومي.

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