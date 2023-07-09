القبض على 6 إرهابيين احدهم اشترك بقتل مسؤول الصحوة باللطيفية عام 2010

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد 9 تموز 2023، القبض على 6 إرهابيين أحدهم اشترك بقتل مسؤول الصحوة في اللطيفية عام 2010.

وذكر بيان للاستخبارات، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة، أحدهم اشترك بقتل مسؤول صحوة اللطيفية في العام 2010".

وأضاف، أن "الوثائق والمعلومات تشير إلى، أن المتهمين كانوا ينتمون إلى مايسمى ولاية الجنوب واشتراك أغلبهم بمقاتلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما استخدموا وثائق مزورة للتهرب عن ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم".

وتابع، أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمّت بتعاون المواطنين من خلال الإخبار عن الخارجين عن القانون"، مشيراً إلى، أنه "تمّت إحالة جميع المطلوبين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".