الإطار التنسيقي يربط أزمة الكهرباء في البلاد بالجانب الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- عزا الإطار التنسيقي اليوم الأحد، قلة ساعات الكهرباء في البلاد، الى عدم اطلاق الولايات المتحدة، للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني.

وقال الإطار في بيان، ان "البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف، "بعد المتابعة والتقصي وتبيان الاسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الامريكي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى في 26 حزيران 2023، ، إنّه تم سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيراً إلى أنّ الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.