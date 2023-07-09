سیاسة

الأمم المتّحدة تحذّر من "حرب أهلية شاملة" في السودان

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط السودان حرب أهلية الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان24)- حذرت الأمم المتحدة اليوم الأحد، من أن السودان على وشك الانزلاق إلى "حرب أهلية شاملة" قد تزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وجاء ذلك بعد غارة جوية على منطقة سكنية أسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن "22 قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحى من المدنيين" سقطوا من جراء القصف على مدينة أم درمان في منطقة دار السلام.

ونددت  الأمم المتحدة بالغارة الجوية على المنطقة وأبدت أسفها لسقوط ضحايا وسط المدنيين، بحسب ما أفادت "بي بي سي".

ونفي الجيش السوداني تنفيذه لغارة جوية في المنطقة، قائلا إنه لم يتعامل مع إي أهداف معادية في أم درمان يوم السبت، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع ظلت تقصف المناطق السكنية بالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية التابعة للجيش.  

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ الغارة. ونشرت مقاطع فيديو مصورة يظهر فيها عدد من القتلى وقالت إنه بسبب قصف طيران الجيش. 

وقُتل حوالي 3000 شخص جراء الحرب بينما ظهرت روايات على ألسنة ناجين من ويلاتها تضمنت الحديث عن موجة من العنف الجنسي، كما تحدث شهود عن قتل على أساس عرقي.

وانتشرت أعمال نهب على نطاق واسع، وحذرت الأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور.

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