سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ينهيان اجتماعهما

اجتمع الطرفان لبحث العلاقات الثنائية والعديد من القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق، خاصة إجراء الانتخابات
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من اجتماع المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني
من اجتماع المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني
کوردستان فاضل ميراني بافل طالباني الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أنهى المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اجتماعهما المنعقد اليوم الأحد في مصيف صلاح الدين بأربيل.

وكان وفدٌ من المكتب السياسي للاتحاد الوطني وصل اليوم إلى مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، برئاسة بافل طالباني، ومؤلّف من درباز كوسرت رسول وجعفر شيخ مصطفى وشلاو علي عسكري.

بينما ضم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل من: فاضل ميراني وسيداد بارزاني وهوشيار زيباري ومحمود محمد وزاغروس فتاح.

واجتمع الطرفان لبحث العلاقات الثنائية والعديد من القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق، خاصة إجراء الانتخابات.

ويعدّ هذا الاجتماع، مكمّلاً لاجتماعٍ سابق عُقِد في الـ 26 يونيو حزيران الماضي بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بأربيل.

وفي وقت سابق، حدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني 2023، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وفي 30 مايو/أيار الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أن تمديد الولاية الخامسة لبرلمان كوردستان "غير دستوري".

 

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