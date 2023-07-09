سیاسة

سفين دزيي: بحثنا في بغداد جملة من الملفات المهمة

ووقّعت أربيل وبغداد في الرابع من شهر نيسان أبريل الماضي، اتفاقية لتصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.
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مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
کوردستان سفين دزيي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان زيارة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الأحد، أنه بحث في بغداد جملة من الملفات المهمة.

وقال سفين دزيي في تصريح خاص لـ كوردستان24، تعليقاً حول أهداف زيارته لبغداد، "ناقشنا في بغداد مع وزير الخارجية العراقي ونائبيه جملة من الملفات والقضايا المهمة بين أربيل وبغداد، كما تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق بين الجانبين".

وأضاف: "أثناء اجتماعنا معه، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، دعمه لخطوات تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية".

ووقّعت أربيل وبغداد في الرابع من شهر نيسان أبريل الماضي، اتفاقية لتصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "سومو" العراقية بيع نفط الإقليم، على أن تودع العائدات في حساب مصرفي يكون تحت إدارة حكومة إقليم كوردستان.

والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجاً ويُصدّر في المتوسط 3,3 ملايين برميل من الخام يومياً. ويمثل النفط 90% من دخل البلد.

 

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