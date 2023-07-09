سیاسة

أردوغان لـ"بايدن": تركيا ترغب في عضوية الاتحاد الأوروبي

وأكد أردوغان أنه ليس من الصحيح ربط طلب تركيا مقاتلات "F-16" بعضوية السويد في الناتو.
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الرئيسان التركي والأمريكي في لقاء سابق / الأناضول
الرئيسان التركي والأمريكي في لقاء سابق / الأناضول
ترکیا أردوغان بايدن اتصال هاتفي الاتحاد الأوروبي

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغبة بلاده في إحياء عملية الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان في المكالمة الهاتفية: "نريد من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي وقيادات الاتحاد إعطاء رسالة واضحة وقوية حول دعم عضوية تركيا خلال قمة الناتو المقبلة".

وأوضح أردوغان أن تركيا تتصرف بصدق فيما يخص عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن أردوغان وبايدن تناولا أيضاً، وضع أوكرانيا بالنسبة للناتو وعضوية السويد في الحلف وملف شراء تركيا مقاتلات "إف 16".

وأكد أردوغان أنه ليس من الصحيح ربط طلب تركيا مقاتلات "F-16" بعضوية السويد في الناتو.

وشكر أردوغان نظيره الأمريكي بايدن، على دعمه لطلب شراء تركيا مقاتلات "F-16".

وصرح أردوغان أن "السويد اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح من خلال إجراء تغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب".

وتابع قائلاً: "استمرار المظاهرات التي تشيد بالإرهاب من قبل أنصار تنظيم حزب العمال الكوردستاني في السويد ذهبت بالخطوات المنجزة (لانضمام السويد للناتو) أدراج الرياح".

واتفق الزعماء على الاجتماع وجهاً لوجه على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ومناقشة العلاقات الثنائية التركية الأمريكية والقضايا الإقليمية بالتفصيل.

 

المصدر: الأناضول

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