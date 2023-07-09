اللجنة العليا للتسليح تناقش السياسة العامة لتسليح الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- ناقشت اللجنة العليا للتسليح، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، رسم السياسة العامة لتسليح الجيش العراقي.

وبحث الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأحد، حاجة كل تشكيل أمني وعسكري من الأسلحة والأعتدة، فضلاً عن مناقشة الاستفادة القصوى من الإمكانيات الخاصة بهيئة التصنيع الحربي.

في غضون ذلك، وجّه السوداني بوضع خطط مشتركة بين هيئة التصنيع الحربي والوزارات الأمنية، تُعنى بالاحتياجات العسكرية من السلاح والأعتدة.

مُشدّداً على أهمية قيام هيئة التصنيع الحربي بوضع كل الوزارات الأمنية بتصور كامل عن إمكاناتها، وما تتمكن من توفيره.

كما أوعز إلى الوزارات الأمنية بعرض احتياجاتها على هيئة التصنيع الحربي؛ لإعداد خططها الإنتاجية على أساس هذه الاحتياجات.

كذلك التأكيد على الوزارات والأجهزة الأمنية بتأمين احتياجاتها، من خلال التعاقد بشكل مباشر مع هيئة التصنيع الحربي.

وفي جزءٍ آخر من الاجتماع، ناقشت اللجنة إمكانية إقامة معسكرات جديدة للتشكيلات الأمنية المختلفة، حيث وجّه السوداني بتشكيل لجنة مشتركة تضمّ الوزارات والجهات المعنية لتحديد أراضٍ خارج المدن لإنشاء هذه المعسكرات.