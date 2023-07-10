في مجلس الوزراء التاسع.. قطاع الاستثمار بوابةٌ أخرى لكوردستان إلى العالم

أربيل (كوردستان 24)- يُعدُّ الاستثمار من أهم القطاعات التي عملت عليها الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان،وفق برامج وخطط خاصة شكّلت فرصاً لجذب انتباه شركاتٍ ومستثمرين أجانب لاستثمار رؤوس أموالهم في إقليم كوردستان.

وكان هدف مجلس الوزراء التاسع منذ تشكيله قبل أربعة أعوام، التركيز على قطاع الاستثمار، لتحقيق مزيدٍ من انتعاش اقتصاد الإقليم وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل ضمن مختلف القطاعات.

وتحقيقاً لتلك الغاية، أطلقت الحكومة 276 مشروعاً مختلفاً ضمن 11 قطاعاً، برأسمالٍ يزيد عن 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية من عمر مجلس الوزراء التاسع.

ووفق إحصاءات هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، نفّذت الحكومة 276 مشروعاً استثمارياً في قطاعات التجارة، البنوك، الصحة، الصناعة، الخدمات، السياحة، التعليم، الزراعة، الإسكان، الفنون والرياضة، برأسمالٍ قدره 13 مليار و496 مليون 118 ألف و948 دولار.

ففي محافظة أربيل، نفّذت الحكومة 122 مشروعاً استثمارياً برأسمالٍ قدره 10.1 مليار دولار، على مساحةٍ تزيد عن 6000 دونماً.

أما في محافظة السليمانية، فتم تنفيذ 72 مشروعاً استثمارياً برأسمالٍ قدره 2.2 مليار دولار، على مساحةٍ تزيد عن 3000 دونم.

كذلك في محافظة دهوك، نفّذت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، 51 مشروعاً استثمارياً على مساحة 2759 دونماً، برأسمالٍ بلغ نحو 600 مليون دولار.

أيضاً في محافظة حلبجة، نُفِّذ مشروعان استثماريان على مساحة 32.5 دونماً، برأسمال 28.3 مليون دولار، و12 مشروعاً في إدارة كرميان المستقلة على مساحة 1146 دونماً برأسمال 393 مليون و621 ألف دولار.

أما بالنسبة لإدارة رابرين المستقلة، فنفذت الحكومة 5 مشاريع استثمارية على 21.1 دونماً برأسمال قدر بـ 12 مليون و478 ألف دولار.

كما نفّذت ثلاثة مشاريع في إدارة سوران المستقلة ضمن مساحة 34 دونماً برأسمال 15 مليون و257 ألف دولار.

وفي إدارة زاخو المستقلة، نُفِّذت تسعة مشاريع استثمارية على مساحة 394 دونماً، برأسمال قُدِّر بـ 44 مليون و58 ألف دولار.

وبحسب إحصائيات هيئة الاستثمار، نفّذ مستثمرون أجانب في إقليم كوردستان ثلاثة مشاريع برأسمالٍ بلغ 4 مليار و962 مليون و407 ألف و800 دولار.

فضلاً عن ثلاثة مشاريع مشتركة بين مستثمرين محليين وأجانب برأسمال 37 مليون و384 ألف دولار.

ووفق هيئة الاستثمار، بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي نفّذها مستثمرون محليون 270 مشروعاً برأسمال 8 مليار و496 مليون و327 ألف دولار.

وبالنسبة للمشاريع التي نفّذها مستثمرون أجانب، شملت دول لبنان والصين وتركيا، في حين كانت المشاريع المشتركة بين مستثمرين محليين وأجانب من دول الصين، تركيا، مصر وكندا.

وأقام رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، في الـ 19 يونيو حزيران الماضي، بحضور عددٍ كبير من القناصل العامين والممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية في إقليم كوردستان والمستثمرين المحليين والأجانب والغرف التجارية، حفل إطلاق العلامة التجارية للاستثمار في كوردستان والموقع الإلكتروني.

وتحاول هيئة الاستثمار في كوردستان، من خلال "استثمار كوردستان"، جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات، عبر توفير معلومات عن مجمل عمليات الاستثمار في الإقليم وشرح الإجراءات القانونية والإدارية، والتركيز على التسهيلات المقدّمة للمستثمرين الأجانب، بهدف جلب أفكارهم ومشاريعهم إلى كوردستان.