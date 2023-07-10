التشكيلة التاسعة| الطريق نحو توطيد علاقات كوردستان الدولية وتقويتها

أربيل (كوردستان 24)- توطيد علاقات إقليم كوردستان وتقويتها على المستوى الدولي، كان من أولويات مجلس الوزراء التاسع في الإقليم، ومنذ بدء أعمالها؛ تحمّلت التشكيلة التاسعة مسؤولية كبيرة لتحقيق هذا الجزء من برنامجها الحكومي.

نجح رئيس الوزراء مسرور بارزاني في قراءة العلاقات الدولية والإقليمية بشكلٍ صحيح في ظل أصعب الظروف، حتى بعد أحداث الـ 16 اكتوبر، تحرّك نحو تطوير العلاقات الدولية بتصميم قوي.

وخلال السنوات الأربع الماضية، عقد رئيس الوزراء 1257 اجتماعاً مع رؤساء الدول ورؤساء وزراء وسفراء وقناصل وممثلين ووفود أجنبية.

كما أجرى أكثر من 1500 لقاء واتصال وزيارة عبر مكتب العلاقات الخارجية، وهي خطوةٌ لم يسبق للحكومات السابقة في الإقليم أن حققتها.

وطوال الأعوام الأربعة من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة، عقد مسرور بارزاني 183 اجتماعاً مع قادة العالم، بمن فيهم رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ونوابهم.

كما أجرى 764 لقاءً مع وزراء الخارجية والسفراء والقناصل والممثلين والوفود الأجنبية، في حين تلقّى 67 مكالمة ورسالة من قادة العالم.

كذلك عقد رئيس الحكومة طوال ترأسه مجلس الوزراء التاسع، 27 مؤتمراً صحفياً واجتماعاً إعلامياً، وترأس 216 جلسة رسمية لمجلس الوزراء، تصمنت عدة قرارات وتوصيات.

أهم زيارات الوفود الدولية إلى إقليم كوردستان:

في عام 2021، زار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة أربيل، واجتمعا برئيس الحكومة مسرور بارزاني.

في الـ 18 مايو أيار 2022، زار وزير العدل الهولندي إقليم كوردستان، وكان في استقباله رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

في الـ 18 اكتوبر تشرين الأول 2022، التقى مسرور بارزاني في أربيل، قناصل ومبعوثين ودبلوماسيين من عدة دول أجنبية.

في الـ 29 نوفمبر تشرين الثاني 2022، استقبل مسرور بارزاني وزير الدفاع الهولندي، وفي الـ 10 ديسمبر كانون الأول 2022، زار الرئيس المجري كاتلين نوفاك إقليم كوردستان.

وفي الـ 23 ديسمبر كانون الأول من العام ذاته، استقبل رئيس الوزراء مسرور بارزاني رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أربيل.

في الأول من مارس آذار 2023، استقبل مسرور بارزاني وزير الدولة لشؤون الخارجية البريطاني، والسفير الروسي لدى العراق.

وفي الـ 2 مارس آذار 2023، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إقليم كوردستان، وكان في استقباله رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

في الـ 7 مارس آذار 2023، زار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إقليم كوردستان، واجتمع برئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي اليوم ذاته، استقبل مسرور بارزاني وفداً من البنك الدولي.

في الـ 8 مارس آذار 2023، زارت عدة وفود أجنبية إقليم كوردستان واجتمعت برئيس الحكومة، من بينهم وزير الخارجية الألمانية، وفد من الاتحاد الأوروبي، مدير عام اليونسكو، السفير الإيطالي في العراق، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق.

في الـ 18 مارس آذار 2023، وبحضور مسرور بارزاني شارك 40 سفيراً و83 ممثلاً عن عدة دول، في أعياد الربيع والنوروز ورأس السنة الكوردية في جبل "كورك".