التشكيلة التاسعة| تنويع مصادر الدخل.. تعزيزٌ للأمن الاقتصادي في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- يُعدُّ تنويع مصادر الدخل في كوردستان، خطوة استراتيجية تعمل عليها التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

ويبلغ الإنفاق الشهري للإقليم نحو 1.2 تريليون دينار، منها نحو 350 مليار دينار يتم توفيرها من الإيرادات المحلية، أي نحو 29٪ من إجمالي الإيرادات مقارنة بالسنوات السابقة، وارتفع مستوى الإيرادات المحلية بنسبة 100٪.

تتضمن مصادر الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان (الضرائب- الجمارك- إيرادات وزارة الداخلية- البلديات- الكهرباء- الصحة- العدل- التجارة- النقل والمواصلات وغيرها من مؤسسات الإقليم).

والآن، أصبح إقليم كوردستان مركزاً مهماً للعبور والتجارة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الإقليم والدول الأخرى بشكلٍ عام نحو 25 مليار دولار، وفي العام الماضي بلغت قيمة التبادل التجاري مع تركيا 12 مليار دولار.

خلال التشكيلة الحكومية التاسعة، استُثمِر أكثر من 13.5 مليار دولار في إقليم كوردستان، ما يساوي نحو 20% من إجمالي عملية الاستثمار في الإقليم، وفي عمر الحكومة التاسعة تم استحداث نحو 120 ألف فرصة عمل.

في مجال الزراعة، عملت الحكومة على تعزيز البنية التحتية الزراعية وتشجيع المستثمرين والمزارعين على رفع نسبة الإنتاج المحلي، من خلال تزويدهم بكامل التسهيلات.

أما في قطاع السياحة، قدّمت الحكومة التاسعة تسهيلاتٍ للمستثمرين، ففي العام الماضي وحده؛ زار نحو 6 مليون سائح إقليم كوردستان، وجلبوا نحو 1.5 مليار دولار. استفاد المواطنون بشكلٍ أساسي من تلك العائدات.

كما رفعت الحكومة مستوى التجارة وعدد السائحين الوافدين إلى إقليم كوردستان من خلال الاهتمام بالمعابر الحدودية والمطارات.

كل ذلك، سيكون له تأثير إيجابي على انتعاش قطاعي السياحة والاستثمار والقطاعات الرئيسية الأخرى، وبالتالي سيؤثّر بشكلٍ إيجابي على زيادة الدخل وتنويعه.