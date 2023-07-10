التشكيلة التاسعة| محمد شكري: التشكيلة التاسعة طورت الاستثمار في الإقليم بشكل كبير

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، اليوم الاثنين، ان حكومة إقليم كوردستان طورت الاستثمار في الإقليم بشكل كبير، مشيرا الى انه قبل تسنم الكابينة التاسعة لمهامها لم تكن هنالك سوى 3 مديريات عامة للاستثمار في إقليم كوردستان، والآن توجد 8 مديريات.

وأكد شكري لكوردستان 24 أنه منذ عام 2006 وحتى الآن تم منح 1333 رخصا لمشاريع منها 280 رخصة منحتها الحكومة التاسعة.

كما أشار رئيس هيئة الاستثمار، الى أنه تمت الموافقة على 1000 مشروع آخر، وهي في مرحلة الانشاء، لافتا الى ان المشاريع التي تُمنح تصاريح رسمية، تزيد يوما بعد يوم، مؤكدا ان الكابينة الحكومية التاسعة ستواصل الاهتمام بجودة عمل المشاريع، وتحسين الخطط.

وفي جزء آخر من حديثه، أوضح شكري أنهم خلال الكابينة التاسعة، تمكنوا من تحسين قدرات الموظفين، مؤكدا إنه قبل تنصيب الكابينة التاسعة، لم يكن هناك سوى ثلاث مديريات عامة للاستثمار في مدن إقليم كوردستان، لكن الآن هناك ثماني مديريات عامة و"لديهم السلطة الكاملة للقيام بالاستثمارات".

وأضاف شكري انه خلال الكابينة التاسعة لإقليم كوردستان، تم استثمار أكثر من 13.500 مليار دولار في مدن وبلدات مختلفة في إقليم كوردستان، و"تم الانتهاء من معظم المشاريع وأكثر من 1300 مشروع إضافي قيد الدراسة، والتي سيتم تنفيذها بمليارات الدولارات.

وبحسب هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان، تم خلال السنوات الأربع للحكومة التاسعة، تنفيذ 276 مشروعا استثماريا في قطاعات الأعمال والبنوك والصحة والصناعة والخدمات والسياحة والتعليم والزراعة والإسكان والفن والرياضة برأسمال قدره 13 مليارا و496 مليون دولار.

وفي محافظة أربيل، تم تنفيذ 122 مشروعا استثماريا برأسمال قدره 10.1 مليار دولار على مساحة تزيد عن 6 آلاف دونما.

كما تم تنفيذ 72 مشروعا استثماريا في محافظة السليمانية برأس مال قدره 2.2 مليار دولار على مساحة تزيد 3 آلاف دونما، وفي دهوك تم تنفيذ 51 مشروعا استثماريا، على مساحة 2759 دونما بتكلفة تبلغ تقريبا 600 مليون دولار.

وفي محافظة حلبجة تم تنفيذ مشروعين استثماريين على مساحة 32.5 دونم برأس مال 28.3 مليون دولار، وفي إدارة كرميان المستقلة تم تنفيذ 12 مشروعا استثماريا على مساحة 146،393 دونما برأس مال 621 مليون و21 ألف دولار. وفي إدارة رابرين تم تنفيذ خمسة مشاريع استثمارية على مساحة 1.12 دونم برأس مال 478 مليون و34 ألف دولار. وتم تنفيذ 15،257 دولار وتسعة مشاريع استثمارية في إدارة زاخو المستقلة على مساحة 394 فدانا برأس مال قدره 44 مليون دولار و 58،ألف دولار.

وبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فقد تم تنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية من قبل مستثمرين أجانب برأسمال قدره 962.407 مليون دولار وثلاثة مشاريع استثمارية مشتركة بين مستثمرين أجانب ومحليين برأس مال 800 مليون و37 ألف دولار، ويبلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المحلية 384 مشروعا برأسمال 270 مليارات و496 مليونا و327 ألف دولار.

وقد تم تنفيذ المشاريع التي نفذها مستثمرون أجانب، من قبل مستثمرين من لبنان والصين وتركيا إلى إقليم كوردستان، وتم تنفيذ مشاريع مشتركة من قبل مستثمرين محليين من الصين وتركيا ومصر وكندا.