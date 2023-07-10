الكاردينال ساكو يبعث برسالة عتب لرئيس الجمهورية لإلغائه مرسوما جمهوريا

أربيل (كوردستان24)- بعث بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو اليوم الاثنين، برسالة الى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، طالب فيها بإلغاء سحب المرسوم الجمهوري الخاص به.

وتساءل لويس روفائيل ساكو في رسالته "هل كان مرسوم مام جلال علی خطأ؟، فاتيتم لتصححوا الخطأ؟"، وفيما أشار إلى رفع طعناً قانونياً في حال عدم الإلغاء، قال "اتمنى أن تدركوا خطورة قراركم على المكوّن المسيحي".

وأصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

ونشرت الوقائع العراقية في عددها (4727) الصادر في 3 تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.

وأصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يوم الجمعة، توضيحًا حول قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين لويس روفائيل ساكو بطريرك على الكلدان في العراق والعالم.