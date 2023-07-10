بالصور: رئيس إقليم كوردستان يستقبل الطلبة الأوائل على الإقليم وذويهم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، الطلبة الاوائل على مستوى الإقليم وذويهم.

وهنأ نيجيرفان بارزاني الطلبة الأوائل في الكلمة التي ألقاها بحضور وزير التربية والتعليم وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس الاقليم على أن إقليم كوردستان يفتخر بالطلبة وبأسرهم، وأكد أنه سيتم إتاحة المنح الدراسية لجميع الطلاب الاوائل في الصف الثاني عشر الاعدادي لهذا العام لمواصلة دراستهم في الجامعات المحلية والأجنبية ومن أجل ذلك. كلف وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان بالمتابعة واتخاذ ما يلزم.

ووجّه نيجيرفان بارزاني الشكر لأسر الطلبة الأوائل ومعلميهم ووزير التربية وكوادر الوزارة واعتبرهم جزءًا من النجاح، وأكد أن خريجي الاعدادية في هذا المستوى هم قادة المستقبل ويمكنهم خدمة المجتمع. كما أعرب عن تقديره للعمل الشاق الذي يقوم به الخريجون.

وعبر وزير التربية آلان حمه سعيد من جهته؛ والخريجون وذويهم عن امتنانهم لرئيس اقليم كوردستان على المنح والدعم الذي يقدمه.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العملية التعليمية ومشكلاتها بشكل عام وفرص العمل لخريجي الجامعات والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية.