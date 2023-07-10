جوتيار عادل: تم تنفيذ أكثر من 80 بالمئة من برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، أنه على الرغم من التحديات والأزمات التي واجهتها التشكيلة الحكومية التاسعة، إلا أنها استطاعت تنفيذ نسبة 80 بالمئة من جدول أعمالها.

وقال جوتيار عادل أثناء مشاركته في فعالية "كوردستان أقوى" والتي جرت برعاية من مؤسسة كوردستان24، "إذا ما نظرنا إلى جدول أعمال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، يمكننا القول بالدليل إنها نفذت أكثر من 80 بالمئة من برنامجها، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي اعترضت طريقها".

وفيما يلي نص كلمة جوتيار عادل:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة، الوزراء والمسؤولون الحكوميون والإداريون، المبعوثون الدبلوماسيون، المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، الشخصيات السياسية، المفكرون والكتاب، الصحفيون والإعلاميون، منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، أهلاً بكم في فعالية مشاريع وأنشطة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بعد مُضي أربع سنوات من عمرها.

التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وتحت شعار "بناء كوردستان أقوى"، تسعى جاهدة إلى تقديم أفضل الخدمات وتدشين بنية تحتية اقتصادية قوية، كما أنها تبذل قصارى جهدها لضمان حياة هانئة لجميع مواطنيها.

البنية التحتية الاقتصادية، الأمن والأمن الغذائي، الحكومة الرقمية، تنويع مصادر إيرادات الإقليم، توفير فرص العمل، الإصلاح المالي والإداري، تسويق المنتجات الزراعية، تحسين التعليم والتعليم العالي والخدمات الصحية، تشييد الطرق، إعادة تنظيم قوات البيشمركة، كل هذه المجالات تجاوزت مستوى الشعارات.

إذا ما نظرنا إلى جدول أعمال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، يمكننا القول بالدليل إنها نفذت أكثر من 80 بالمئة من برنامجها، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي اعترضت طريقها.

على صعيد الإصلاح:

في مجال الخدمة العامة، كما ورد في جدول أعمال هذه التشكيلة:

-تم تشكيل مجلس الخدمة العامة، وكما وعدنا صدر قانون إصلاح الرواتب والمخصصات والمكافآت والامتيازات والتقاعد في عهد هذه التشكيلة، وتم رفع ثلاثة تقارير متعلقة بهذه الجوانب إلى برلمان إقليم كوردستان.

-على مستوى الروتين، إعادة تفعيل بوابة الخدمة، تحديث وتحميل الإرشادات والخدمات من قبل جميع المؤسسات الحكومية، إعداد إجراءات إنشاء نظام الكتروني للشكاوى، توفير صندوق للشكاوى، إضافة إلى تفعيل خط ساخن للمواطنين، وإضفاء الطابع الالكتروني على 28 خدمة للمواطنين للحد من الروتين، مثل نظام الإنفاق العام (KFMS)، ورخصة القيادة، ورقمنة المسجلين، والعقود الالكترونية.

-في مجال مناصب كبار المسؤولين الحكوميين، جميعهم قاموا بملء استمارات الإفصاح عن مصالحهم المالية. كما تم إنشاء نظام التفويض كجزء من عملية الإصلاح.

-في مجال مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، اقترحت التشكيلة التاسعة مشروعي قانونين وتم تشريعهما في البرلمان، قانون رقم (3) لسنة 2020، وهو قانون منع تهريب النفط والغاز، وقانون رقم (8) لسنة 2022، وهو قانون مصادرة البضائع المهربة والمحظورة وتداولها في إقليم كوردستان، وإنفاذ قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق.

-الإصلاح في القطاع الصحي، من خلال إنشاء مستودع مركزي وطني للأدوية، وتوحيد طريقة تخزين المواد الطبية، وتوحيد أسعار عدة أنواع من الأدوية في الصيدليات الحكومية، إضافة إلى تأسيس نظام ملصقات مكافحة تزييف الأدوية بتقنية النانو التكنولوجي، فضلاً عن إعداد مشروع قانون إدارة الغذاء والدواء.

-في مجال الإصلاح الضريبي: تم تشكيل لجان لـ 69 حالة، وإغلاق 123 موقعاً، وفُرضت عقوبات على 2259 شركة.

-في مجال تنسيق الرقابة النيابية، إرسال 3 تقارير بشأن تنفيذ قانون الإصلاح، إعداد تقريرين حول جدول أعمال التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم. من أصل 1539 سؤالاً للبرلمانيين، تمت الإجابة على 863 سؤالاً، كما شارك وزراء هذه الحكومة 123 مرة في جلسات البرلمان، واجتمعوا باللجان 107 مرات.

-بالنسبة لصندوق التقاعد، فقد تم استكمال كافة الإجراءات ولم يبق سوى العمل الفني.

-على الرغم من التحديات، فإن الإصلاح في قوات البيشمركة لا يزال متواصلاً، وتم زيادة الألوية المشتركة من 14 إلى 21 لواءً، إضافة إلى تأسيس قيادة قوات الإسناد الأولى والثانية. حالياً ينتمي 54110 من البيشمركة إلى وزارة شؤون البيشمركة، و42303 يتقاضون رواتب من البنوك، كما أن 11161 من البيشمركة في وحدات الإسناد، تم منحهم حسابات بنكية ضمن مشروع "حسابي".

-وفيما يتعلق بسيادة القانون، وعدت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بالقضاء على ظاهرة انتشار السلاح، وتم سن قانون الأسلحة رقم (2) لسنة 2022 والآن دخل حيّز التنفيذ.

على مستوى الخدمة:

الوعد الأول: المصادقة على قانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن حقوق وواجبات المرضى، كما تم تنفيذ 83 مشروعاً صحياً.

ثانياً: زيادة 702 ميغاواط من الكهرباء، وتركيب عدادات ذكية لـ 92 بالمئة من المشتركين، إضافة إلى إنتاج 12 ميغاواط من الطاقة الشمسية. كما تم تقليل هدر الكهرباء بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.

ثالثاً: المصادقة على قانون التعليم رقم (13) لسنة 2022، وتنفيذ 260 مشروعاً لبناء وترميم المراكز التعليمية. وأعيد أكثر من 19 ألف طالب من الشوارع إلى المدارس.

رابعاً: معادلة الشهادات العلمية والوثائق والمعلومات الخاصة بالطلبة الكترونياً، فضلاً عن تخفيض رسوم التعليم العالي وتقديم الدعم المالي لطلبة الجامعات والمعاهد.

خامساً: إنشاء هيئة الثقة بمؤسسات وبرامج التعليم والتعليم العالي، كما ورد في جدول أعمال التشكيلة التاسعة، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي لهذه المؤسسات، من أجل تحسين الموارد البشرية، ولخلق المزيد من فرص العمل.

سادساً: في قطاع الأمن المائي، سيتم إنشاء أربعة سدود بكلفة 243 مليار دينار، إضافة إلى أنه ترميم 22 حوض مياه و42 حوضاً آخر قيد التنفيذ بكلفة 26.2 مليار دينار. كما تم تخصيص 5.38 مليار دينار لمواجهة الفيضانات.

سابعاً: تنفيذ 997 مشروعاً لتشييد وتزفيت الطرق بكلفة 6.3 ترليون دينار في كافة مدن وبلدات إقليم كوردستان.

ثامناً: إقرار قانون العمل في إقليم كوردستان، تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، إعادة تنظيم أجور وحقوق العمال، إنشاء معهد التعليم والتدريب، تنفيذ 514 دورة استفاد منها حوالي 7484 شاباً.

تاسعاً: تخصيص عدد من الوحدات السكنية من المشاريع الاستثمارية لأسر الشهداء والمؤنفلين، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لذوي الاحتياجات الخاصة.

عاشراً: في هذه التشكيلة، تم منح الرخصة لـ 786 مصنعاً تجارياً وصناعياً بكلفة 1.75 مليار دولار، مما خلق أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة، وعشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة.

حادي عشر: تم تنفيذ 190 مشروعاً زراعياً، وإقرار قانون رقم (20) لسنة 2021، بشأن الإشراف على المشاريع الزراعية في القطاع الخاص بإقليم كوردستان.

ثاني عشر: تنفيذ 63 مشروعاً سياحياً.

ثالث عشر: إعادة تنظيم النظام المصرفي، إجراءات إنشاء البنك الحكومي الوطني أوشكت على الانتهاء، كما تم إطلاق مشروع "حسابي" الذي سيتم تنظيمه لجميع الموظفين ليكون لديهم حسابات بنكية خاصة بهم في غضون عامين. تنفيذ 39 مشروعاً بكلفة 109 مليار دينار.

رابع عشر: في إطار توفير بيئة مناسبة للاستثمار، أصدر مجلس الوزراء 277 رخصة استثمارية، برأسمال 13.5 مليار دولار في 11 قطاعاً مختلفاً.