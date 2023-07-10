القوات الأمنية تُطيح بثلاثة إرهابيين في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الإطاحة بثلاثة إرهابيين في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ،تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى من خلال متابعتها وملاحقتها لفلول داعش الارهابي، من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون الى عصابات داعش الارهابي".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بناء على معلومات امنية واستخبارية دقيقة، كما تشير الوثائق والمعلومات بأن الإرهابيين المذكورين ينتمون الى مايسمى بفرقة الفرقان والمعسكرات العامة ولواء الفلوجة ضمن عصابات داعش الارهابية".

ودعت وكالة الاستخبارات، وفقاً للبيان "المواطنين إلى الإبلاغ على الخارجين عن القانون من خلال الاتصال بالرقم المجاني الساخن 144 ".