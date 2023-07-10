سیاسة

عادل باخوان: سياسة مسرور بارزاني جعلت العالم سندا لأربيل ولا يتخلى عنها

author_image سوار أحمد
کوردستان عادل باخوان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير المركز الفرنسي للبحوث حول العراق عادل باخوان، إن سياسة رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جعلت العالم سندا لأربيل، دون أن يتخلى عنها.

وقال عادل باخوان خلال مشاركته في برنامج لكوردستان24، ان إقليم كوردستان عندما تأسس، أنشأ قوة دبلوماسية، وليس أسلحة وبنادق.

وأضاف باخوان، ان سياسة رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جعلت العالم سندا لأربيل، دون أن يتخلى عنها.

وأكد مدير المركز الفرنسي للأبحاث، ان الأوضاع في الإقليم وفي الشرق الأوسط عموما، تحتاج الى عقل بارد والى حوكمة رشيدة، ولا يمكن إدارة الأوضاع بالشعارات، وبالروح الثورية.

وفي إشارة إلى مؤتمر بغداد، قال مدير المركز الفرنسي للبحوث حول العراق: "المؤتمر سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر، رئيسا تركيا وإيران يريدان المشاركة إذا أعجبتهما الشروط، ورؤساء غالبية الدول العربية سيشاركون، ومن المهم جدا أن يتمكن الكورد من المشاركة لأن مشاركتهم تعني التعامل مع 11 من قادة الدول المهمة".

وتابع "الشرق الأوسط يتم بناؤه في السعودية، وعدم وجود علاقات جيدة مع السعودية تعد نقطة ضعف بالنسبة لنا، وآخر زعيم كوردي زار السعودية كان الرئيس بارزاني، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لفتح ممثلية لإقليم كوردستان في الرياض".

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