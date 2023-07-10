ثريدز يجمع 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع

أربيل (كوردستان 24)- تمكن تطبيق ثريدز الذي يهدف إلى منافسة تويتر من جمع أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام منذ إطلاقه، وفقاً لبيانات جديدة.

وهذا يعني أن تطبيق ثريدز، الذي أطلقته شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام، قد تجاوز رقماً قياسياً، كان حققه تطبيق تشات جي بي تي من شركة "أوبن إيه آي".

وتم إطلاق ثريدز على متاجر تطبيقات كل من آبل وأندرويد في 100 دولة حول العالم يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أفادت "بي بي سي".

لكن التطبيق غير متوفر في أوروبا حتى الآن، بسبب عدم اليقين بشأن تشريعات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك أيضاً، إن التطبيق جمع 10 ملايين مستخدم خلال الساعات السبع الأولى من إطلاقه وأكثر من 30 مليوناً بحلول صباح يوم الخميس.

وبعد حوالي 24 ساعة، تضاعف هذا الرقم.

ومع جمع التطبيق لـ 100 مليون مستخدم، وفقاً للأرقام الواردة من منصة البيانات "كويفر كوانتيتيتف"، فإن قاعدة ثريدز من المستخدمين تمثل أقل من ثلث نسبة مستخدمي تويتر فقط، الذي يُعتقد أنهم يبلغون 350 مليون.