هندسة حدائق أربيل: أكثر من مليون شجرة وزهرة زُرِعت في المدينة خلال 4 أعوام السابقة

أربيل (كوردستان 24)- أولت التشكيلة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان اهتماماً كبيراً بحماية البيئة، متخذةً خطوات عملية لتحقيق ذلك، من بينها زيارة نسبة المساحات الخضراء.

وخلال السنوات الأربع الماضية من عمرها، بدأت حكومة الإقليم بتنفيذ خطةٍ استراتيجية لزراعة 100 مليون شجرة في كوردستان، زُرِع منها أكثر من 100 ألف شجرة، ولا يزال المشروع مستمراً.

وأعلنت مديرية هندسة حدائق أربيل، أنها وطوال الأعوام الأربعة الماضية، ركّزت اهتمامها بزراعة الأشجار والزهور بمختلف أصنافها.

وقالت إن المشاتل التابعة لمديرية هندسة حدائق أربيل تمكّنت من تحقيق الكثير من الإيرادات واعتمدت الخزانة الحكومية على الإنتاج المحلي.

وأصدرت مديرية هندسة حدائق أربيل، اليوم الثلاثاء، بياناً تضمنت إحصائية تفصيلية عن عدد الأشجار والأزهار التي زرعتها في مختلف منتزهات أربيل خلال الأعوام الأربعة من عمر الحكومة التاسعة.

وفيما يأتي تفاصيل الإحصائية:

في عام 2019:

زراعة 60 ألف شجرة وشجيرة مختلفة الأصناف

زراعة 81 ألف زهرة من مختلف الأصناف

وشملت ذلك، مساحة قدرت بـ 48.166 متراً مربع، ساهمت بزيادة المساحات الخضراء.

عام 2020:

زراعة 95240 شجرة وشجيرة

زراعة 75360 زهرة من مختلف الأصناف

ضمن مساحة قدرت بـ 316 ألف و625 متر مربع.

عام 2021:

زراعة 71 ألف شجرة وشجيرة

زراعة 83 ألف زهرة من مختلف الأصناف

وبعد تجهيز شارع 120 متري، زُرِعت مساحات خضراء من شارع شورش وحتى شارع كركوك ضمن مساحة 260 ألف متر مربع، ساهمت بزيادة نسبة المساحات الخضراء في أربيل.

وبالنسبة لعدد الأشجار والأزهار المزروعة في شارع 120 متري:

زراعة 223200 شجرة

زراعة 235100 زهرة من مختلف الأصناف

كما زرعت مديرية هندسة الحدائق 154 ألف شجرة وزهرة وبالتالي يكون مجموع الأشجار والزهور المزروعة 612 ألفاً و300 شجرة وزهرة.

وبلغت في عام 2021 نسبة المساحة الخضراء (2.054.920) متر مربع.

عام 2022:

زراعة 81 ألف شجرة وشجيرة

زراعة 68 ألف زهرة من مختلف الأصناف

وبلغت نسبة المساحات المزروعة في عام 2022، نحو 52.123 متر مربع.

عام 2023:

من تاريخ 1/1/2023 ولغاية 10/7/2023، خلال الأشهر الستة الماضية، تم زراعة 87 ألف و435 شجرة وزهرة، في 84 موقعاً.

وبلغ عدد الأشجار والزهور المزروعة في أربيل خلال السنوات الأربع الماضية من عمر التشكيلة الحكومية التاسعة مليون و160 ألف و335 شجرة وزهرة من مختلف االأصناف.