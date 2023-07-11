بلدية أربيل تطلق حملةً لتنظيف المدينة

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت بلدية أربيل حملةً لتنظيف المدينة من القمامة، في خطوةٍ من شأنها أن تشجّع المواطنين والسياح للحفاظ على نظافة الساحات والأحياء.

وقال نائب محافظ أربيل، هيمن قادر، إن هذه الحملة بمثابة "رسالة موجّهة للمواطنين والسائحين للحفاظ على نظافة المدينة".

ودعا قادر خلال مؤتمرٍ صحفي، الثلاثاء، مواطني أربيل إلى مساعدتهم والمشاركة في الحملة، وحثّهم على الالتزام بوضع القمامة في أماكنها المخصصة.

ولا تستهدف حملة النظافة تلك، جمع القمامة والنفايات المنزلية، وإنما، بحسب قادر، "ستشمل الساحات العامة والمناطق غير المأهولة ضمن الأحياء أيضاً".

وأضاف: "في كل يوم أربعاء، سيتم تنظيف حي من أحياء المدينة، وذلك بالتنسيق مع بلدية أربيل".

وقال نائب المحافظ، "رغم أن تنظيف الشوارع مسؤولية الحكومة، إلا أنه يجب على وسائل الإعلام والمدرسين الدينيين والمنظمات البيئية مساعدة الحكومة في زيادة الوعي المجتمعي".