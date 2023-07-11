سیاسة

بغداد تؤكد استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية

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العراق

 أربيل (كوردستان24) - أكد سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، اليوم الثلاثاء، استمرار المباحثات مع الجانب التركي حول حصة العراق المائية.وذكر بيان للخارجية تابعته كوردستان24، أن "سفير جمهورية العراق لدى الجمهورية التركية، ماجد اللجماوي، التقى اليوم، وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبدالله، في مبنى الوزارة ببغداد"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء إستعراض الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية التركية".

واضاف أنه "تم التباحث حول أخر مستجدات ملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات"، مؤكدا السفير على "إستمرار  متابعته للمباحثات مع الجانب التركي حول حصة العراق المائية".

بدوره، أكد الوزير ذياب على "أهمية إستمرار الجهود الدبلوماسية لإستحصال حقوق العراق المائية"، مشيرا الى أن "جهود الوزارة مستمرة على الصعيدين الداخلي والخارجي لضمان الحصول على حصة عادلة في ظل ظروف الشحة المائية التي تمر بها البلاد".

 

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