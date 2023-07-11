محمد: وزارة التعليم العالي تجاوزت الأزمات كما تجاوزتها الحكومة التاسعة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، آرام محمد، أن السنوات الأربع الماضية للحكومة التاسعة كانت مليئةً بالأزمات والصعوبات.

مؤكداً أن الوزارة لم تيأس وتخطّت الأزمة بكل ثقة.

جاء ذلك، في كلمةٍ لوزير التعليم العالي خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح مركز هواوي بجامعة صلاح الدين بأربيل.

وقال محمد: "هذا الحفل يتزامن مع الذكرى الرابعة لتشكيل الحكومة التاسعة، بالنسبة لنا كوزارة التعليم العالي، كانت أربع سنوات صعبة ومليئة بالأزمات".

وأضاف: "شكّك الكثير بنجاح هذه الحكومة ووزارة التعليم العالي وباقي الوزارات الأخرى، ولم يتوقعوا أن تتجاوز المرحلة الماضية".

وتابع: "اليوم أنا فخورٌ بالوقوف أمامكم مرفوع الرأس، وفي خدمتكم، لم نصمد فقط؛ بل نجحنا بفضل صمودنا وإرادتنا".

في غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي إلى أن وزارته "لم تثقل كاهل عائلات الطلاب خلال السنوات الأربع الفائتة، بل هي التي تحملت العبء".

ولفت إلى أن الوزارة "حسمت 45 % من الرسوم الجامعية، عملاً ببرنامج الحكومة التاسعة، وقد أعدنا في السنة الأولى 60 مليار دينار لعوائل الطلاب".

وزاد: "في السنة الثانية كان المبلغ المُعاد إليهم 63 مليار دينار، ويسعدني أن أقول هذا العام أعدنا 67 مليار دينار لأسر الطلاب".

وأكّد محمد أن وزارة التعليم العالي "لم تتدّخر أية أموال لقاء رسوم الدراسة، بل على العكس، أعانت أُسر الطلاب".

في سياقٍ متصل، قال وزير التعليم العالي: "خلال جائحة كورونا والأزمة المالية، أعتقد كثيرون أن أداء الجامعات ومستوياتها ستتراجع، لكن على العكس تماماً، تُظهر الإحصائيات أن جامعاتنا تحسنت عاماُ بعد آخر".

وأضاف: "على سبيل المثال، من يرغب بمعرفة إنجازات وزارة التعليم العالي خلال السنوات الأربع الماضية في ظلّ الحكومة التاسعة، سيدرك حجم النجاح الذي حققناه".

وتابع: "من دواعي سروري أن جامعة صلاح الدين نالت ثقة (هواوي) لتصبح مركزًا في جميع أنحاء العراق لافتتاح أكاديمية (هواوي)".

ونوّه محمد إلى أنه "بحسب البيانات والمعطيات، تسير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الطريق الصحيح".

وقال: "يجب ألا نبقى معلّقين بما حقنناه من نجاحات ونظن بأنها نهاية الطريق، على العكس تماماً، لامناص أن نستمر ونخطط لما سنفعله في المستقبل".