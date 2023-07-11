التخطيط: عدد سكان العراق  للعام الحالي  تخطى حاجز 43 مليوناً

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ان عدد سكان العراق للعام الحالي يقدر بـ43 مليوناً و324 ألف نسمة.

وقالت الوزارة في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للسكان وتابعته كوردستان24 ، انها "تعمل على اجراء التعداد العام للسكان في العام المقبل 2024، بهدف خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع السكان في جميع المجالات، الامر الذي سيخدم خطط التنمية"، مبينة ان "الحكومة اولت اهتماما كبيرا لتهيئة الظروف المناسبة لاجراء التعداد بعد توفير التخصيصات المالية".

وذكرت ان "الهيأة العليا للتعداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم تستعد الى عقد اجتماع مهم خلال الايام القريبة المقبلة لاقرار الخطة التفصيلية لاجراء التعداد"، مشيرة الى ان "الوزارة تواصل استعداداتها لاقامة احتفال رسمي لمناسبة اليوم العالمي للسكان يوم 26 تموز الحالي بالتعاون والشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان والجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، وسيُخصص للسكان والتغييرات المناخية".

وذكرت ان " الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام، سيتزامن مع اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في العراق التي اعلن عن اطلاقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 17 ايار الماضي، وتتضمن احد عشر محورا غطّت كل مفاصل حياة الانسان، وهذه المحاور هي :

التعليم والتعلم- الصحة والصحة الانجابية- الطفولة ، حقوق وحماية- الشباب والتشغيل- تمكين المرأة- دعم الفئات السكانية الهشة (الاطفال- المعاقون- كبار السن)- السكان والتغييرات المناخية- الهجرة الداخلية والخارجية- السكن- القيم والتماسك الاجتماعي- واخيرا محور المناصرة والتثقيف السكاني.

وبينت ان "عدد سكان العراق لهذا العام 2023 قدر بـ43 مليوناً و324 الف نسمة"، لافتة الى ان "نسبة النمو السنوي للسكان تبلغ 2.5 بالمئة".

وتابعت ان "نسبة الذكور تبلغ 50.5 بالمئة والاناث 49.5 بالمئة من مجموع السكان"، موضحة ان "نسبة السكان في الفئة العمرية اقل من 15 سنة حوالي 40 بالمئة من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر 15-64 سنة هي 75 بالمئة، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (15 – 24) سنة نسبة 28 بالمئة من مجموع السكان".

واشار الى ان "نحو 50 بالمئة من السكان يتركزون في محافظات (بغداد- نينوى- البصرة- ذي قار)، ويشكل سكان المدن (الحضر) 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة نسبة سكان الريف"، لافتة الى "تسجيل تحسن كبير في صحة الاطفال الرضّع ودون الخمس سنوات بعد تراجع معدلات الوفيات ضمن هذه الفئة الى اقل من 20 وفاة لكل (100 الف) ولادة حيّة، وهو ما انعكس ايجابا على تحسن معدل توقع الحياة وارتفاعه الى 74 سنة".

وذكرت انه "تم تسجيل تراجع في معدل الخصوبة من 3.66 عام 2018، الى 3.3 مولود للمرأة بعمر (15-49) سنة عام 2022"، متوقعة ان "يدخل سكان العراق المرحلة الرابعة من مراحل التحولات الديموغرافية وصولا لدخوله مرحلة (الهبة الديموغرافية) التي تقل فيها معدلات الخصوبة الى مستوى الاحلال وتنخفض نسبة الفئات العمرية بعمر الاعالة مقابل زيادة نسب الفئات العمرية بسن العمل".