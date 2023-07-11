رئيس الوزراء المرن| هكذا تخطّى مسرور بارزاني الأزمات والصعوبات

أربيل (كوردستان 24)- تحدّياتٌ كبيرة واجهتها الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان منذ تشكيلها في العاشر من يوليو تموز2019، ولغاية انتهاء مهامها في الشهر ذاته من عام 2023.

عراقيلٌ وصعوباتٌ لم يسبق لأية حكومة في الإقليم أن واجهتها.

مع ذلك، تخطتها التشكيلة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني الذي وبفضل شخصيته القوية وحنكته السياسية، أوصل الإقليم إلى بر الأمان وسجل نجاحات في مرحلةٍ تعدُّ الأصعب على البلاد والمنطقة.

سياسياً، تمكّنت حكومة الإقليم من تهدئة الأجواء الداخلية التي أفرزتها تحركات بعض التيارات الحزبية، وبالتالي خلقت مِساحة مكّنتها من إنهاء الخلافات المتوارثة مع بغداد في فترة قياسية.

أما دبلوماسياً، فعَمِلت على توطيد علاقاتها مع المحيطين الإقليمي والعربي، وخلقت أفضل العلاقات مع الدول الأوروبية ذات التأثير العالمي.

وفي الجانب الاقتصادي نجحت الحكومة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل عبر تنفيذ قانون الإصلاح، وزيادة الإيرادات الداخلية والحد من الفساد، وقطعِ الطريق أمام هدر الإيرادات العامة وإساءة استخدام السلطة .

كما أصلحت المؤسسةَ الأمنية، لتصير مدن الإقليم الافضل على مستوى البلاد والمنطقة من الناحية الامنية رغم الأزمات المحيطة بها.

وفي الناحية الإدارية، بدأت بتنفيذ برنامجٍ إصلاحي بإطلاق خدمة الحكومة الإلكترونية وتأسيس مركز بيانات ونظام رقمي للإحصاء، وتخفيض نسبة البيروقراطية في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

أما في الشأن الخدمي، نفّذت الحكومة التاسعة خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من ثلاثة آلاف مشروع بتكلفةٍ قدرت بنحو ثلاثة عشر ترليون دينار.

وتنموياً، بادرت بمنجزات استراتيجية لتوفير الأمن الغذائي والمائي، عبر إنشاء السدود والبرك المائية. وتنفيذ برامج تنموية حققت الاكتفاء الذاتي وتصدير فائض الإنتاج لأول مرة إلى خارج البلاد.

اليوم، يمثل إقليم كوردستان محطة رئيسية للتقدم والازدهار وواحة للتعايش السلمي باحتضانه قوميات وطوائف ومذاهب متنوعة.

أربعة أعوامٍ من عمر التشكيلة التاسعة قد لا تكون كافية لإنهاء برنامَجها الاستراتيجي، في ضوء صورة المستقبل المرسوم في مخيلَة الحكومة.

مستقبلٌ يتحدث عن تاريخٍ مديد من البناء والإعمار وإحياء القطاعات الحيوية والتنموية والسكانية والاقتصادية.