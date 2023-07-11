مكتب إنقاذ المختطفين: مخطوفتان إيزيديتان تعودان لحضن ذويهما

أربيل (كوردستان 24)- قال مكتب إنقاذ المختطفين يوم الثلاثاء 11 تموز/ يوليو 2023، انه تم تحرير فتاتين إيزيديتين كانتا وقعتا في قبضة تنظيم داعش عام 2014، ليبلغ عدد المحرّرين حتى الآن 3568 إيزيدياً من أصل أكثر من 6 آلاف مختطف.

وقال مدير مكتب إنقاذ المختطفين، حسين القائدي، في تصرحات صحفية، إن "الفتاتين موجودتان في مكان خاص وستصلان في أقرب وقت إلى أحضان ذويهما في مخيمات دهوك".

وتحفّظ القائدي على الكشف عن المكان الذي تم تحرير الفتاتين فيه "لأسباب أمنية"، مشيراً الى أنه "بناء على توجيهات رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مستمرون في العمل بكل مكان يشتبه بوجود عوائل داعش فيه من أجل إنقاذ كل من بقي في قبضتهم".

وأشار القائدي إلى أنه "ستكون لنا بشارات أخرى في الأيام المقبلة".

واجتاح مسلحو داعش قضاء سنجار، عام 2014، وارتكبوا جرائم قتل وذبح راح ضحيتها آلاف الرجال والنساء، فيما جرى استعباد نحو 7 آلاف امرأة وفتاة إيزيدية، وتم نقلهن قسراً إلى مواقع في العراق وشرق سوريا.