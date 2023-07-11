وفد من حكومة كوردستان يزور بغداد "قريبا"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، اليوم الثلاثاء، ان وفدا من حكومة الإقليم، سيزور بغداد قريبا، وذلك للمضي في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، مبينا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص الملاحظات الواردة في بعض مواد وفقرات قانون الموازنة.

وقال أوميد صباح، لكوردستان24، ان العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية في مستوى جيد.

وأوضح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أنه في بداية الأسبوع المقبل، سيقوم وفد من حكومة إقليم كوردستان، لبغداد، لبحث اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قانون الموازنة.

وبشأن وجود ملاحظات دستورية تتعلق بقانون الموازنة، قال صباح في حديث لكوردستان 24 ، إن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي شكلا فريقين رفيعي المستوى كلاً على حدة لتنفيذ مواد قانون الموازنة.

ووفقا للمسؤول الحكومي الكوردي، فإنه من المقرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل للشروع وبشكل علمي في تنفيذ بنود ومواد قانون الموازنة الاتحادية.

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران الماضي، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وتتكون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.